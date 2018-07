Baldoni lascia il Grifo dopo 5 anni: "Grazie a Santopadre"

È terminata dopo 5 anni l’avventura di Francesco Baldoni al Perugia. Scaduto il contratto il 30 giugno, l’addetto stampa del Grifo ha chiuso il rapporto con il club del presidente Santopadre per aspettare una nuova opportunità professionale. Il percorso di Baldoni è stato variegato, a tratti complesso ma caratterizzato sempre da profonda passione per i colori perugini. Laureato in Comunicazione multimediale e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2013, ha preso in mano l’ufficio stampa dalla stagione della promozione in serie B. Negli ultimi 4 anni ha operato in tandem con Pietro Pallotti. Con Bucchi in panchina ha ricoperto il ruolo di team manager per poi tornare stabilmente alla comunicazione. E il Perugia ha moltiplicato esponenzialmente i follower su Twitter (+38,4%, meglio solo Foggia e Bari) e l’account @ACPerugiaCalcio è secondo dietro a @calciomercatoit. Per Baldoni, appassionato di ciclismo (tesi di laurea su Pantani) l’universo Grifo ha abbracciato anche la vita privata e un anno fa è convolato a nozze con Romina, insegnante di inglese. "Grazie a tutti, soprattutto al presidente Santopadre per l'opportunità che mi ha dato" ha detto.