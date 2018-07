Assaltano aziende nella notte, uno in manette

Razzìa nelle aziende di Taverne di Corciano. La banda è entrata in azione nella notte in tre diversi stabilimenti. Nel primo il colpo è fallito perché scattato il sistema di allarme, nel secondo i malviventi hanno rubato un furgone e nel terzo avevano prelevato elettrodomestici e materiale elettrico per un bottino complessivo di ottomila euro. Sono stati gli agenti della volante della polizia a intervenire e a fermare i malviventi. Uno è stato arrestato, un altro è riuscito a fuggire. Ma si presume che ad agire siano stati almeno in tre. Le indagini sono in corso.