Il Lirico Sperimentale in lutto per la scomparsa del "suo" maestro

Il Teatro Lirico Sperimentale in lutto per la scomparsa del maestro Claudio Desderi, celebre baritono deceduto nella serata di sabato all’età di 75 anni. Da sempre molto vicino all’istituzione spoletina, esordì nel 1969 come Gaudenzio ne “Il signor Bruschino” di Gioacchino Rossini a Edimburgo e nel corso della sua carriera rivestì anche la carica dall’agosto 2002 fino al dicembre 2003 di sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo. Lo Sperimentale, vicino ai suoi cari, lo ricorda con affetto e stima e tutti i giovani cantanti suoi allievi ora a Spoleto per le prove di ‘Cenerentola’ lo ricorderanno dedicandogli la recita del 3 luglio.