Verstappen ok in Austria Seb in testa al Mondiale Le Mercedes fanno flop

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1, al termine di una gara ricca di colpi di scena. L’olandese ha preceduto le due Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Out per problemi d’affidabilità entrambe le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, costretto al ritiro mentre si trovava al quarto posto. Fuori per un guasto alla sua Red Bull anche Daniel Ricciardo. Vettel torna in testa al mondiale.