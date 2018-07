Un arbitro umbro vola in serie B

E’ di qualche ora fa la notizia dell’ufficializzazione della promozione di Manuel Volpi in serie B, unico arbitro umbro (è di Città della Pieve ma appartenente alla sezione arbitrale Aia di Arezzo) presente ai massimi livelli dopo l'avvicendamento per limiti di età di Paolo Tagliavento, uno dei migliori fischietti italiani. Dopo solo 3 anni di Lega Pro, l’anno prossimo, a soli 29 anni, sarà tra i più giovani arbitri della serie B. Avrà' anche la possibilità di fare il quarto uomo e l'aiuto VAR in Serie A. Una passione partita oltre 13 anni fa su un campo di periferia a Terontola davanti a una trentina di genitori e chiusa il 10 giugno con la semifinale di play-off di Lega Pro, Cosenza-SudTirol, alla presenza di oltre 20.000 tifosi, passando dalla Finale di SuperCoppa Primavera Inter-Roma a San Siro e alla Finale di Coppa Italia di Lega Pro, Alessandria-Viterbese. Il padre Roberto è una vecchia conoscenza del calcio umbro avendo giocato ed allenato la Pievese. Per quanto riguarda, invece, gli umbri iscritti nella nostra regione, Giuseppe Repace di Perugia e Luca Angelucci di Foligno festeggiano il grande salto il Can Pro.

Michele Marzoli