Junior Perugia in festa La serie A2 è realtà Battuto il Giotto Arezzo

Junior Tennis Perugia in A2 di tennis Maschile. La squadra del capitano Tarpani ha battuto in due gare Circolo Tennis Giotto Arezzo conquistano. Dopo il perentorio 5-1 del match di andata in terra toscana, i ragazzi di capitan Tarpani non si sono lasciati sfuggire l’occasione e grazie alle vittorie nei match di singolare griffate Passaro e Gerini hanno mandato in visibilio il circolo di via XX settembre.