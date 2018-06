Gubbio, ecco lo spettacolo in Piazza Grande giocano anche le vecchie glorie

Il primo luglio alle 21,30 in Piazza Grande a Gubbio si gioca la finalissima del torneo di calcetto intitolato a “Enrico Nicchi ‘l Pittino e Giuseppe Angeloni Cudignone”, organizzato dall’Atletico Gubbio e dalla Vis Gubbio calcio a 5 che a metà luglio probabilmente sarà ripescata in serie B. In finale giocheranno il Circolo 99, che in semifinale ha battuto ai rigori la Ferramenta Pascolini, e il Padule che ha regolato l’Asp Annesso per 6-4. Prima del match, con inizio alle 20,30 scenderanno in campo le “vecchie glorie rossoblù” degli anni ’70, ’80 e ’90.