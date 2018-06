Fere, Iannarilli in porta sa anche segnare lo ha fatto a Gubbio

Due anni di contratto. E' tutto fatto per Antony Iannarilli alla Ternana. Le Fere hanno così un muovo portiere che arriva dall'esperienza di due anni a Viterbo e da svincolato. Presto la presentazione ufficiale per l'estremo difensore che sa anche fare gol, come ha dimostrato quando ha vestito la maglia del Gubbio.