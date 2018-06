Grifo, giorni decisivi per i contratti di Sgarbi e De Wijs

Le vacanze stanno per finire. Ancora 10 giorni e poi i giocatori del Perugia torneranno a Pian di Massiano per cominciare la preparazione, fissata per l'11 luglio. Intanto prende quota il mercato e questi sono giorni importanti e decisivi per le firme da mettere su due contratti ormai praticamente chiusi. Siamo solo ai dettagli per l'arrivo in biancorosso dei "centraloni" di difesa Jordy De Wijs (1995) che arriva dal Psv Eindhoven e di Filippo Sgarbi (1997) dell'Inter