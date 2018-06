Pepponi di Spello arbitra in A1 Dopo Giovannetti di Terni un altro umbro al top

Una promozione all'anno. Niente male per il Comitato italiano arbitri di basket dell'Umbria. Lo scorso anno sotto la direzione di Gianvittorio Giannotti, c'era stata la promozione di Guido Giovannetti di Terni in serie A1. Quest'anno, dopo aver chiuso la stagione da primo in graduatoria, a fare il grande salto nell'olimpo del basket italiano, è stato Giulio Pepponi di Spello. Il fischietto di 39 anni è uno dei più esperti del lotto nazionale. Soddisfattissimo il presidente del Cia Umbria Mauro Moretti che ha arbitrato tante volte con Pepponi in A2. Lo stesso Moretti di Marsciano resta in serie A2 insieme a Claudio Di Toro e Federica Servillo di Perugia. In A2, è stato promosso Giulio Giovannetti, fratello di Guido, che però è residente in Piemonte. L'Umbria presenta anche un arbitro in serie B e in A2 femminile, ovvero Carlo Posti.