Andrijana Cvitkovic alla Pfu Ecco il pivot croato per coach Sandro Contu

Entra nel vivo il mercato della Pallacanestro Femminile Umbertide per il prossimo campionato di A2 femminile di basket. Alla corte di coach Alessandro Contu arriva anche il pivot Andrijana Cvitkovic. La cestista croata classe 1994, proviene dall’MTK Budapest in serie A ungherese, dove ha concluso la stagione con 8 punti di media per 19 minuti di utilizzo medio. Prima del ritorno in Europa, Andrijana aveva giocato oltreoceano a Dayton nel prestigioso campionato NCAA, dal 2013 al 2017. Inoltre la giocatrice nata a Rijeka, ha fatto parte delle nazionali croate Under-16 ed Under-18, conquistando due medaglie d’argento agli europei.