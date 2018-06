Anche il giovane Sgarbi ha detto sì al Grifo Campionato in streaming

Prende quota il mercato del Perugia. Dopo il colpo messo a segno in Olanda, arriva il difensore Jordy De Wijs, il ditti Goretti è riuscito a portare a Pian di Massiano anche il giovane Filippo Sgarbi, classe 1997. Anche lui, come il centrale del Psv Eindhoven è altissimo (191 centimeri). Parte dunque il corazziere Magnani e ne arrivano due. Ma non è finita e ci sono altri nomi caldi sul taccuino di Goretti. Intanto, sono stati assegnati i diritti televisivi per i prossimi tre anni del campionato di serie B. Perform, la piattaforma che si è assicurata la trasmissione di 3 partite a giornata di serie A, si è aggiudicata anche i diritti televisivi della Serie B per i prossimi 3 anni per un 22 milioni di euro netti a stagione. A comunicarlo è stato il presidente della Lega di B, Mauro Balata, al termine dell’assemblea che si è tenuta ieri a Milano. Il presidente Santopadre ha votato contro.