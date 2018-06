Fere: fatta per Lopez, salta Falletti

Tutto fatto per Walter Lopez Gasco, mentre sfuma il sogno Falletti. Il terzino sinistro di Montevideo, in procinto di firmare un precontratto biennale con la Ternana, dovrebbe essere sottoposto a visite mediche giovedì a Villa Stuart e a quanto pare sarebbe disponibile a indossare la casacca rossoverde anche in C. Invece il trequartista di Artigas sarebbe ad un passo dal Lecce, dove ritroverebbe Pettinari, legatosi nei giorni scorsi con un triennale all’ambizioso club salentino. Intanto Pagni resta a Milano in attesa dell’inizio ufficiale del mercato, previsto per domenica primo luglio.