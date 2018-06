Sir, Vujevic è sicuro "Sarà ancora la Lube la nostra antagonista"

A mercato Sir chiuso e con le feste del triplete ormai in archivio, non resta che guardare a quello che sarà. Alla prossima stagione ricca di talenti, alla Lube probabile grande antagonista di Perugia in Superlega di volley maschile e a quello che può ancora accadere in queste ultime ore. "Il riferimento è a Simon, vero? - attacca Goran Vujevic, direttore tecnico della Sir - se ce la faranno per quest'anno non lo so, di certo dopo l'arrivo di Leon a Perugia, la Lube sta facendo di tutto per stare al passo e diventare una squadra migliore. Credo che saranno ancora loro i nostri antagonisti. Ma occhio anche a Trento. Modena più indietro senza i grandi leader. Da noi può essere l'anno di Ricci".