Blitz per il portiere: il Grifo prende Perilli

Con il primo scatto sul mercato il Grifo ha bruciato la Salernitana per arrivare a Simone Perilli (1995). La società granata contava di avere in mano il portiere e invece, con un blitz a inizio settimana, il dittì biancorosso Goretti ha chiuso l’acquisto di Perilli dal Pordenone, in prestito con diritto di riscatto. Saranno ora le strade del mercato a definire con che ruolo si inserisce nell’organico perugino. Perché Nicola Leali (1993) è stato riscattato dalla Juventus ma ha un concorrente in più. Perilli in stagione ha attirato l’attenzione per il solido campionato giocato in serie C e soprattutto per la notte di San Siro, in coppa Italia, nella quale ha portato l’Inter ai calci di rigore a suon di parate. Il Grifo non ha nemmeno abbandonato l’idea di un ritorno di Alberto Brignoli (1991, Juventus), che piace allo Spezia, e c’è sempre da piazzare Antonio Rosati (1983).