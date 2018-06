Germania fuori dal Mondiale, Brasile agli ottavi

Per il terzo Mondiale consecutivo i campioni in carica escono al girone eliminatorio. Dopo Italia e Spagna tocca alla Germania. I tedeschi perdono 2-0 con la Corea del Sud nel match della terza giornata del gruppo F disputato a Ekaterinburg e lasciano la rassegna iridata di Russia 2018. A decidere il match le reti nel recupero di Kim e Son. A volare agli ottavi sono Svezia (che incontrerà il 3 luglio la Svizzera che ha fatto 2-2 col Costa Rica), da prima del girone e Messico, entrambe con 6 punti, Corea del Sud e Germania chiudono a quota 3. Il Brasile che ha battuto 2-0 la Serbia incontrerà agli ottavi il 2 luglio a Samara proprio la "Tricolor" messicana.