Auto si ribalta, resta ferito il conducente

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale che si è registrato nella tarda serata di lunedì nella zona industriale di Ponte Felcino. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale, il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. L'uomo è stato portato in ospedale da un'ambulanza del 118. Sul posto i vigili del fuoco.