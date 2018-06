Campitello super: 3-0 e scudetto più vicino

E’ finita in trionfo per il Campitello la prima sfida che vedeva impegnati i ternani nella Final six scudetto del campionato Allievi. La squadra allenata da Alessandro Cavalli era infatti impegnata ieri al Morgagni di Forlì contro i campani della Mariano Keller. I ternani sono riusciti nell’impresa di battere gli avversari addirittura per 3-0, grazie alle reti messe a segno da Leonardo, Lorusso e Lora Almonte. Oggi a Ravenna, alle 16,30, sfida alla Caronnese per l’accesso in finale con due risultati su tre a disposizione in virtù della miglior differenza reti.

IL TABELLINO

CAMPITELLO: Battistini, Kola, Pressi, Di Bari, Grifoni, Vinci (25’ st Marini), Lorusso (30’ st Scimmi), Testarella (35’ st Bianconi), Leonardi (10' st Mazzoni), Babucci (5’ st Cardinelli), Lora Almonte (20’ st Borghetti). All. Cavalli

Arbitro: Bodini di Verona

Reti: 11’ pt Leonardi, 18’ st Lorusso, 23’ st Lora Almonte.

Note: Al 41’ pt Battistini para un calcio di rigore a M. Vitale.