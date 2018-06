Ravanelli alla guida dell'Arsenal di Kiev

L’ultima volta nella stagione 2013-14. Fabrizio Ravanelli, popolarissimo in Francia per via dei trascorsi all’Olimpyque Marsiglia, guida l’Ajaccio nella Ligue 1. Le cose non vanno per il verso giusto, in panchina resta appena 12 partite ma - spiega -, “un’esperienza che mi è servita tantissimo”. Oggi, a distanza di 5 anni, l’ex centravanti della Juventus ci riprova. E riparte, ancora una volta, dall’estero. Venerdì mattina, a Kiev nella sede dell’Arsenal, la seconda squadra della capitale ucraina, Penna Bianca ha firmato un contratto di due anni da allenatore con il club che contende la leadership cittadina alla popolarissima Dinamo: “Sì, ma noi partiamo con ben altri obiettivi, la salvezza”. Il primo contatto con il mondo ucraino, appena qualche giorno fa, quando Ravanelli era negli Stati Uniti con le Legend della Juventus: “Sì, la proposta mi ha subito entusiasmato, anche se a differenza di altri anni, stavolta avevo diverse opzioni da vagliare. Ho ricevuto offerte dalla Svezia, da squadra inglesi, italiane e dall’Orlando City negli Usa. Ma la richiesta dell’Arsenal di Kiev debbo ammettere era di quelle difficili da rifiutare e, così, ho preso subito la palla al balzo”.

Cosa sai del calcio di quelle parti?

“Per ora quello che ho potuto analizzare in televisione. Ho visto giocare più volte lo Shakhtar Donetsk che, tra l’altro, si allena nello stesso centro del mio nuovo club e so qualcosa della Dinamo. Ma sono pronto. Prontissimo per una full immersion nel campionato ucraino e attendo di parlare con Shevchenko (allenatore della nazionale) e Tassotti (il suo vice) per saperne di più. Con loro ho giocato contro tante volte, grandi calciatori e persone per bene, voglio iniziare da loro per capire tante cose di quello che può attendermi”.

E dell’Arsenal di Kiev cosa sai?

“Non molto al momento e non sarà nemmeno facile, ma sono animato da tanta buona volontà, so che si attendono molto da me e non vedo l’ora di iniziare”.

Anche perché non c’è molto tempo.

“No, sabato inizia il raduno con i primi test e le visite mediche, lunedì il via ufficiale in campo. Meglio così, senza tante attese”.

Allora obiettivo derby e salvezza?

“Beh, è chiaro che contro la Dinamo tutti vorranno fare bella figura, ma andiamoci piano. L’Arsenal è una neo promossa e il risultato che dobbiamo portare a casa è quello della salvezza”. Hai già visitato la città e gli impianti sportivi?

“Tutto molto bello, Kiev non la scopro certo io, quanto allo stadio è un impianto stupendo da 30 mila posti”.

Ravanelli, 50 anni, perugino di Mugnano, sarà nella capitale ucraina e dopo la firma verrà presentato alla stampa e inizierà la sua nuova avventura. Da tecnico dopo una grandissima carriera in campo ha guidato gli Esordienti e i Giovanissimi della Juventus prima dell’esperienza all’Ajaccio. Ora l’Arsenal.