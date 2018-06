Saltano anche i voli per Olbia, Cagliari e Trapani

Un’altra battuta d’arresto per l’aeroporto San Francesco. L’ennesima. Dopo il niente di fatto di FlyVolare con la perdita di collegamenti e risorse, di Cobrex per Barcellona e Bucarest, arriva l’annullamento dei voli previsti da AliBlue Malta per Olbia, Cagliari e di conseguenza Trapani (dove si arrivava passando per la Sardegna) che aveva già stoppato Roma. Una sventura dietro l’altra per lo scalo umbro e soprattutto per la Sase, la società che lo gestisce. La compagnia maltese, attraverso una nota, ha fatto sapere di non avere mezzi e personale sufficienti per attivare i voli. Se ne riparla in autunno. Ciò ha ovviamente provocato una marea di reazioni da parte di tutte le forze politiche che spingono sulla Regione affinché prenda provvedimenti immediati.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI SABATO 23 GIUGNO 2018