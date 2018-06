Infrastrutture, 30 milioni per opere già progettate e altri interventi

La bretella di collegamento fra lo stabilimento TK Ast con lo svincolo della Terni-Rieti, il completamento della complanare di Orvieto, interventi di miglioramento della sicurezza della Ferrovia centrale umbra, per i percorsi pedonali e ciclabili e sistemi di accesso ai centri storici, per la rigenerazione urbana: sono queste le opere che verranno realizzate con i circa 30 milioni di euro, a valere sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc 2014-2020), assegnati definitivamente alla Regione Umbria e presentate dalla presidente della Regione Catiuscia Marini venerdì mattina, 22 giugno. Andando nello specifico 2,5 milioni andranno per la bretella delle acciaierie, 14 milioni ad Orvieto, 5 alla Fcu, 7 ai percorsi ciclabili e di accesso ai centri storici e 6,8 milioni per la rigenerazione urbana.