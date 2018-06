Ercolani lascia l'Assisi Subasio, c'è Taccucci per Abenante

E' sempre calciomercato. Maurizio Ercolani, direttore generale designato per la neonata Assisi Subasio, lascia l’incarico. “Ma vorrei ringraziare tutte le persone di Rivotorto e i ragazzi che ho avuto il piacere di conoscere in questi anni” ha dichiarato ieri. Intanto per mister Lisarelli arrivano due giovani: il difensore Jacopo Lucentini e il portiere Alex Lupetti, entrambi classe 2000, entrambi dal Petrignano. Il Ventinella che deve ricostruire dopo la stagione disgraziata in Eccellenza, ieri ha preso dal Casa del Diavolo il bomber Daniel Mancini (1984). La Nestor ieri ha ufficializzato tre riconferme per la stagione 2018/2019. Si tratta di Matteo Szczesniak (2001), Davide Baldoni (1999) e Nicolò Marietti (1999). Il Castel del Piano ha ufficializzato il ritorno del difensore Marco Taccucci (1977) ex Angelana.