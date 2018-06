Grifo, il ritiro è a portata di tifoso

C’è il programma della marcia di avvicinamento del nuovo Grifo di Alessandro Nesta alla prossima stagione di serie B. Dopo le due estati sulle Alpi trentine il club biancorosso ha ufficializzato ieri il ritorno “a portata di tifoso” con una doppia fase di ritiro precampionato a Leonessa, comune in provincia di Rieti ma al confine con l’Umbria. Per i grifoni le vacanze estive termineranno fra 20 giorni. Il raduno a Pian di Massiano, agli ordini dello staff tecnico, è stato fissato per mercoledì 11 luglio per le consuete visite mediche e i test atletici. Dopo una prima parte della preparazione “fatta in casa” che si chiude con l’amichevole d’esordio di sabato 21 luglio (avversario da definire), la truppa di Nesta si trasferisce nella sede del ritiro domenica 22 luglio. Il Perugia alloggerà al “Leo Hotel” di Leonessa, struttura a 4 stelle vicina al centro storico e collocata a poco meno di 1.000 metri di altezza sul livello del mare, lungo il versante settentrionale del monte Terminillo.