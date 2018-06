Le famiglie umbre spendono poco più di 2.300 euro al mese

Migliora la spesa nel carrello degli umbri. Nel 2017 le famiglie umbre hanno speso in media al mese 2333,22 euro, il 3,7 per cento in più rispetto all’anno precedente. È la fotografia scattata dall’analisi Coldiretti sui nuovi dati Istat relativi ai consumi, con la nostra regione che si colloca al di sotto del trend nazionale, dove la media è stata di 2563,94 euro a famiglia con una crescita però dell’1,6% sul 2016.

