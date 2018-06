Nido, approvata graduatoria provvisoria

E’ stata completata la graduatoria provvisoria per i nidi. E’ consultabile allo Sportello unico integrato (ex Urp) o all’ufficio istruzione, al quarto piano del palazzo comunale Gli utenti possono prenderne visione e presentare eventuali ricorsi fino al 25 giugno, poi diventerà definitiva e sarà approvata con determinazione dirigenziale. La graduatoria potrà essere modificata su ricorso esclusivamente per errori dell’ufficio e non per errori o integrazioni degli utenti. Le domande per l’anno educativo 2018/2019 sono state 170 (3 escluse). Riguardano 55 piccoli, 75 medi, 37 grandi (88 bambini, 78 bambini, 3 coppie di gemelli). Potranno essere accolti 166 bambini, di cui 70 riconfermati e 96 nuovi iscritti (36 piccoli, 40 medi, 20 grandi). Nell’anno educativo 2017/2018 le domande pervenute erano state 151 con 47 piccoli, 77 medi e 27 grandi (68 bambine, 83 bambini, 2 coppie di gemelli). Il numero complessivo dei bambini accolti è stato di 169 con 91 riconfermati e 78 nuovi iscritti (36 piccoli, 45 medi e 17 grandi).