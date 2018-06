Fiamme in cucina, donna intossicata dal fumo

Una donna è rimasta lievemente intossicata dal fumo che si è propagato dalla cucina del suo appartamento, al quinto piano di una palazzina in via Guerra, a Perugia, per un incendio che secondo quanto appurato si è sviluppato da una piccola pattumiera dove probabilmente era stato gettato del materiale infiammabile. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che le fiamme venissero circoscritte nel giro di pochi minuti evitando così più serie conseguenze. E' successo nel pomeriggio di domenica. La cucina dell'appartamento è stata dichiarata inagibile, la donna è stata invece medicata dai sanitari dell'ambulanza del 118 che era stata chiamata a intervenire.