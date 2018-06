Schianto contro furgone, muore motociclista

E' morto per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale che si è registrato nella tarda mattinata di domenica a Norcia. La vittima è un uomo di 66 anni originario di Pesaro che in sella alla sua moto stava percorrendo la strada provinciale 476 che collega Norcia a Preci quando - per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri - è finito contro un furgone. Un impatto tremendo. Sul posto un'ambulanza del 118 i cui sanitari a bordo non hanno potuto far altro che constatare la morte del centauro.