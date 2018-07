Perugia, test con la Fermana: e sabato amichevole contro l'ex Bucchi

Prima giornata piena a Sarnano per i grifoni di Nesta e martedì 24 luglio la prima amichevole nella sede del ritiro in provincia di Macerata contro la Fermana, formazione di serie C. Fischio d’inizio alle ore 17 al campo sportivo Mauro Maurelli, direzione di gara affidata a Juan Luca Sacchi di Macerata. Attesa anche una nutrita presenza di spettatori. L’organico di Nesta, tra recenti partenze e attesa per i rinforzi, è ancora ricco di giovani della Primavera e lo staff tecnico spera di avere qualche pedina in più per il prossimo test, certamente più probante, in programma sabato 28 ancora a Sarnano. L’avversario è il Benevento dell’ex Cristian Bucchi che il giorno prima chiudere la fase della preparazione a Cascia. Per il Perugia è la prima prova contro una pari categoria e tra le regine del mercato. Prevista la presenza di almeno 400 tifosi tra perugini e sanniti. I grifoni potrebbero subito trovarsi di fronte quel Massimo Volta ceduto al Benevento e già aggregato al gruppo di Bucchi.