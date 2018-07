Altra cessione doc del Perugia: Volta è già nel ritiro del Benevento

Vecchia guardia quasi azzerata. Massimo Volta ha raggiunto Cascia dove è in ritiro il Benevento: non è più un giocatore del Perugia. Nelle prossime ore ci sarà l’annuncio ufficiale perché nella mattinata di domenica i due club non hanno faticato a trovare l’accordo (sembra che i sanniti abbiano sborsato oltre mezzo milione di euro per convincere il Perugia). D’altronde Volta era in scadenza di contratto, aveva trovato l’accordo economico con il Benevento spinto da Bucchi che gli dà la certezza di una maglia da titolare. Per di più firma, a 31 anni compiuti, un triennale molto remunerativo.

Insomma un’altra operazione che conviene a tutte le parti in causa. Così Perugia saluta uno dei suoi protagonisti più importanti degli ultimi anni. Volta, arrivato a Perugia nell’estate del 2015 per volontà di Bisoli, ha infilato 114 presenze complessive in tre stagioni con il Grifo.