Matrimonio da grifoni: gli sposi Matteo e Daniela posano con Nesta

Simpatico post partita per Alessandro Nesta. Il campione del mondo infatti ha posato per alcune foto con due giovani sposi. Si tratta di Daniela Mezzanotte, figlia di Stefano Mezzanotte (produttore tv ed ex membro del coordinamento dei Perugia club nonchè grande tifoso del Grifo) e del marito Matteo Bruni, che sono convolati a nozze proprio nella giornata di ieri. Al novelli sposi gli auguri della redazione sportiva del Corriere dell’Umbria.