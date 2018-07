Cannara in festa, è fatta per il ripescaggio in serie D

Il Cannara è ripescato in serie D e aspetta solo in quale girone potrà disputare il campionato. Nella graduatoria il Cannara è terminato al quarto posto preceduta solo dal Montebelluna, Classe (società emiliana) e Jesina, formazione questa allenata dal tifernate Ciampelli ex Perugia. Adesso non ci sono più dubbi e la festa può certamente iniziare. “Sono doppiamente felice in questo per me indimenticabile pomeriggio”. Ha detto il diesse Mauro Cuppoloni, uno degli artefici di questo successo collettivo che riporta la cittadina di Cannara a giocare in serie D dopo 44 stagioni di assenza.