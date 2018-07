Eccellenza, Promozione e giovanili: ecco tutte le date della nuova stagione

Il Consiglio Direttivo del C.R. Umbria, riunitosi in data odierna, ha stabilito le date di inizio dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Juniores Regionali Under 19 A1 e A2, come di seguito si riportano:

08 Settembre 2018 Campionato Regionale Juniores Regionale Under 19 A1 – A2

09 Settembre 2018 Campionato Regionale di Eccellenza

Campionato Regionale di Promozione

Campionato Regionale di Prima Categoria

E’ stata determinata anche la data di inizio della Coppa Italia, riservata alle Società di Eccellenza e Promozione, e della Coppa Primavera riservata alle Società di Prima Categoria nella giornata di Domenica 26 Agosto 2018.