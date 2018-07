Cesena e Bari: addio alla B. Per il ripescaggio delle Fere manca solo la comunicazione ufficiale

Il Cesena fallisce e il Bari non presenta reclamo contro la mancata iscrizione: così la serie B saluta i due club. I romagnoli ripartiranno dalla D, i pugliesi - forse - dalla C grazie al titolo del Bisceglie.

Ternana e Siena così “vedono” il ripescaggio. Infatti il commissario straordinario della F.i.g.c. sembra orientato a bocciare (anzi a considerare irricevibile) la proposta di blocco avanzata (su input del Brescia) dalla Lega di B. L’eventuale retrocessione a tavolino del Parma (deferito per responsabilità oggettiva per gli sms inviati da Calaiò a De Col prima del match contro lo Spezia) e del Chievo Verona (dopodomani alla sbarra come il Cesena per plusvalenze fittizie) potrebbe causare l’improvvisa riduzione del format della massima divisione, con emiliani e veneti in B senza essere rimpiazzati in A? Da escludere. O quasi...