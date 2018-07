Terremoto CR7: "Alla Juve per fare la storia". Tifosi in delirio

Mezz’ora di domande e risposte in portoghese, sorridente ma allo stesso tempo concentrato e determinato: Cristiano Ronaldo si è presentato così nella sua prima giornata da giocatore della Juventus. L'acquisto del secolo, un investimento da oltre 300 milioni di euro, è pronto a sbarcare nel campionato italiano e continuare a dettare legge così come ha fatto prima in Inghilterra, poi in Spagna e soprattutto in Europa. In prima fila, in una sala Gianni e Umberto Agnelli gremita da circa 200 giornalisti da tutto il mondo, l’intero stato maggiore della Juventus, con il presidente Andrea Agnelli in primis, il dg Beppe Marotta, il direttore del J Museum Paolo Garimberti e poi il “mondo Ronaldo” con il manager Jorge Mendes, la mamma e la fidanzata Georgina. Al fianco di CR7 c’è il ds Fabio Paratici, pedina fondamentale nella trattativa che lo ha portato in Italia.

BOOM DI MAGLIE E FOLLOWERS

“Dopo Manchester United e Real Madrid, voglio entrare anche nella storia della Juventus”. Bastano queste parole a mandare in visibilio e in delirio i tifosi bianconeri. Ma soprattutto sono avvisati tutti gli avversari, in Italia e in Europa, perché gli occhi di Ronaldo mostravano già una determinazione e una voglia di vincere che da sola fa spavento. “È stata una decisione facile, visto il potere che ha la Juventus, una delle migliori squadre al Mondo. È una decisione che avevo preso da tempo”, ha esordito Ronaldo in conferenza stampa a proposito della scelta di lasciare il Real Madrid. “Sono qui per una sfida grandissima per la mia carriera. Alla mia età i giocatori vanno in Qatar o Cina, con tutto il rispetto, e arrivare in un club così è fantastico. Grazie alla Juve per l’opportunità che mi ha dato”, ha aggiunto.

IL COLPO

Ma è chiaro che i tifosi si aspettano soprattutto quella Champions League che manca da oltre venti anni e che è diventata una sorta di ossessione con due finali perse negli ultimi quattro anni una anche per mano proprio di CR7. “So che la Champions è un trofeo che tutte le squadre vogliono vincere. È vero che la competizione è pesante, ma dobbiamo essere tranquilli e concentrati. È molto difficile da vincere e spero di potere aiutare la Juve. Ci vuole anche fortuna”. E proprio una serata di Champions, quella della standing ovation dello Stadium al suo gol in rovesciata, ha probabilmente fatto scoccare la scintilla fra Ronaldo e i tifosi bianconeri. “Quello fu un momento speciale e molto bello”, ha ammesso. La speranza dei suoi nuovi avversari in Italia è che la carta d’identità giochi contro CR7. “Cercherò di dimostrare agli italiani che sono ancora al top. L’età non conta, mi sento molto motivato”, ha concluso Ronaldo. La Serie A è avvisata: CR7 è pronto a fare la storia anche in Italia.