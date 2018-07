La Ternana in ritiro a Cascia sperando nel ripescaggio. Arriva Giraudo

La Ternana si è trasferita a Cascia. Lunedì inizia il ritiro destinato a protrarsi per tre settimane (fino a domenica 5 agosto). In precedenza però Fazio e compagni esordiranno in Tim Cup (domenica 29 luglio). Presumibilmente (e a prescindere dall’eventuale ripescaggio) entro quelle data almeno un terzo dell’attuale rosa sarà cambiato.

Nel pullman che si è diretto nei luoghi di Santa Rita anche l'ultimo colpo di mercato: l'attaccante Vantaggiato. Sul fronte mercato in arrivo anche il terzino Giraudo (20 anni, scuola Toro). Nelle prossime ore novità sul fronte Cesena e Bari: le Fere sperano il ripescaggio.