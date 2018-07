Troppo Belgio per l'Inghilterra: bronzo con i gol di Meunier e Hazard

Troppo Belgio per quest’Inghilterra. Con un gol per tempo i ragazzi di Martinez mettono la museruola alla nazionale dei Tre Leoni e si prendono con merito il terzo posto del Mondiale in Russia nella finalina di San Pietroburgo. I Diavoli Rossi ottengono così il miglior risultato nella loro storia, confermandosi squadra in crescita e tra le più forti attualmente del panorama calcistico. Inghilterra giù dal podio che si consola - parzialmente - con il probabilissimo titolo di capocannoniere di Harry Kane, assente non giustificato al pari dell’altro bomber Romelu Lukaku nella partita sbloccata da un tocco sporco in avvio di Meunier e sigillata dal raddoppio a dieci minuti dalla fine sull’asse De Bruyne-Hazard.