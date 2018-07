Melchiorri si presenta: "Ho tanto da dare. Perugia è affascinante"

“Abbiamo scelto Melchiorri per farlo giocare insieme a Di Carmine. Federico e Samuel insieme formano una delle coppie più forti della categoria” analizza Marcello Pizzimenti presentando il colpo del mercato biancorosso. Il tempo dirà se i propositi del diesse biancorosso e di tutto il Perugia si manifesteranno sul campo. La punta maceratese vanta 34 gol in B (113 presenze) e 3 in A (10 partite). Nei professionisti ha giocato con Padova, Pescara, Cagliari e Carpi superando due gravi infortuni al ginocchio

“E’ la piazza più importante e affascinante in serie B tra quelle che mi hanno cercato - ha raccontato l'attaccante - e poi questa società ha sempre disputato campionati di vertice e sono qui per questo. L'infortunio al ginocchio? Ho ancora molto da dare...”.

di Nicola Uras