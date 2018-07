La Covisoc boccia Avellino, Bari e Cesena: domande di iscrizione non idonee

Bocciatura dalla Covisoc per Avellino, Bari e Cesena: ritenute non idonee le domande di partecipazione al prossimo campionato di Serie B. Le tre società hanno tempo fino a lunedì 16 per fare ricorso, per ricapitalizzare e per mettersi in regola con i pagamenti arretrati di Irpef e degli stipendi dei calciatori. Al Bari mancano 3 milioni per completare l’aumento di capitale. L’Avellino deve correre per completare la ricapitalizzazione. Il Cesena invece è in una situazione ancora più articolata: si era iscritto anche senza l’accordo con l’Agenzia delle Entrate per la ristrutturazione del debito (circa 40 milioni dei 73 complessivi). Lunedì 16 luglio si esprimerà la Figc che effettuerà anche la graduatoria per i ripescaggi sia in B sia in C.