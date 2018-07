Croazia formato serie A, Perisic e Mandzukic puniscono l'Inghilterra: 2-1

La Croazia affronterà la Francia nella finale della Coppa del Mondo, in Russia. Nella seconda semifinale, la nazionale croata ha battuto in rimonta l’Inghilterra per 2-1 ai tempi supplementari. Non basta ai Tre Leoni la rete iniziale di Trippier al 5’, su punizione. Nella ripresa arriva il pareggio di Perisic al 67’, gol decisivo di Mandzukic al 108’, su assist dello scatenato interista. I due big della serie A protagonisti: ora Francia in finale domenica 15 luglio per l'appuntamento con la storia.