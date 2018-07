Perugia, ufficiale il triennale a Moscati: ora sotto con Mazzocchi

Nella serata di venerdì 6 luglio è arrivata la firma sul triennale e la comunicazione ufficiale: “Ac Perugia Calcio rende noto di aver acquisito a titolo definitivo dal Novara Calcio le prestazioni sportive del calciatore Marco Moscati. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2021”. È la terza operazione portata a termine, dopo il portiere Perilli e il difensore Sgarbi, e sicuramente la più attesa per quel che rappresenta Moscati per il popolo perugino con il triennio d’oro (2011-14) e il doppio in B con tanto di gol promozione il 4 maggio contro il Frosinone. Atteso ora a Pian di Massiano Pasquale Mazzocchi (1995). Il Perugia sta perfezionando l’acquisto del terzino destro di spinta del Parma per 300mila euro.