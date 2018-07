Gubbio, primo acquisto: Espeche. Duello con l'ex Magi per Ferretti

Marcos Espeche c’è, per Daniele Ferretti si tratta. Chiusa la trattativa con il centrale difensivo argentino, classe 1985, che negli ultimi sei campionati ha giocato sempre con la Lucchese. Nel dettaglio: le prime due stagioni in serie D (2012-2013; 2013-2014 per 64 partite e una rete) e le ultime quattro in serie C collezionando 142 presenze condite da due gol. Per “Spruzzino” Ferretti si sta trattando. Contrattualmente l’attaccante esterno è del Trapani. La società siciliana si è iscritta ma all’orizzonte non sembrerebbe esserci un futuro roseo. Per cui l’ipotesi di una rescissione e di una contrattualizzazione con il Gubbio ci sta tutta. Ma piace anche all’ex tecnico Magi che vorrebbe portarlo a San Benedetto del Tronto che sta trasformando in una piccola colonia di ex eugubini visto che dovrebbero raggiungerlo anche i mediani Giacomarro e Valagussa.