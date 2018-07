Nainggolan, incidente con la Ferrari: 50 mila euro di danni

Incidente in A1 per Radja Nainggolan, neo acquisto dell'Inter. nei pressi di Arezzo. Il calciatore è uscito illeso dalla sua Ferrari GtC, ma la macchina di lusso ha riportato danni per 50 mila euro. L'ex giocatore della Roma era in viaggio per Milano dove lunedì inizia la preparazione per il prossimo campionato. Il Ninja era al volante di una Ferrari nuova di zecca. La foratura di una ruota sarebbe la causa dello schianto contro il guard rail: rovinata la fiancata e la parte anteriore. Sul posto i soccorsi stradali. Il centrocampista belga ha poi raggiunto Prato dove la concessionaria gli ha messo a disposizione un'auto sostitutiva. L'incidente è avvenuto verso le 16 quattro chilometri dopo il casello di Arezzo.