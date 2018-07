Clamoroso, Brasile a casa: vince il Belgio. Avanza anche la Francia

Il Belgio batte per 2-1 il Brasile e si qualifica per la semifinale dei Mondiali 2018. Autorete di Fernandinho al 13’, gol di De Bruyne al 30’, rete di Renato Augusto al 76’. Sarà Francia-Belgio dunque la prima semifinale della rassegna in Russia. Dopo il successo dei Blues contro l’Uruguay (2-0, Varane e Griezmann), in serata i Diavoli rossi hanno superato appunto 2-1 il Brasile al termine di una partita spettacolare, ricca di emozioni e con un finale da brividi. Il Belgio torna in semifinale ai Mondiali dopo 32 anni, l’ultima e unica volta fu nel 1986 quando sulla loro strada incrociarono un insuperabile Diego Armando Maradona. L’autorete di Fernandinho su colpo di testa di Kompany e il gol di De Bruyne nel primo tempo regalano al Belgio una storica vittoria, ma il protagonista assoluto è Courtois autore di almeno 3-4 parare straordinarie. Grande la prova a tutto campo anche di Hazard. Non basta la rete di Renato Augusto alla Seleçao che recrimina anche per un palo di Thiago Silva e per la mancata concessione di un rigore su Gabriel Jesus (pagate forse le troppe sceneggiate di Neymar e compagni). Sabato 7 luglio gli altri due quarti, Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia.