Allievi, Campitello a un passo dal tricolore: è in finale scudetto

A un passo dal titolo italiano Allievi. Il sogno del Campitello di mister Cavalli si sta materializzando sempre più e a dividere i ternani dal tricolore c’è solo ormai la finalissima con i veneti del Giorgione di Castelfranco Veneto (2-2 con i fiorentini dello Scandicci) in programma mercoledì 27 giugno alle 16.30 allo stadio Santa Monica di Misano Adriatico. Il Campitello ha tagliato il pass per la finale grazie al primo posto conseguito nella semifinale a tre con la Mariano Keller e la Caronnese: 1-1 in rimonta con i lombardi (gol di Vinci) e netta affermazione (3-0) nella prima gara. La differenza reti premia i rossoblù pronti ora a lanciare il guanto di sfida anche ai quotati veneti in un match che si preannuncia super.