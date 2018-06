Mondiali nel vivo, ecco i primi accoppiamenti degli ottavi di finale

Cristiano Ronaldo stavolta stecca ma il suo Portogallo resta aggrappato al Mondiale. I lusitani soffrono e rischiano grosso con l’Iran: a Saransk è 1-1, ma gli asiatici hanno accarezzato il sogno qualificazione. Invece agli ottavi ci va la nazionale di Santos, da seconda, insieme alla Spagna (pareggio faticosissimo contro il Marocco già eliminato) vincitrice del Gruppo B. Per il CR7 delle meraviglie, serata da dimenticare: sbaglia il rigore del raddoppio dopo il vantaggio siglato da Quaresma con un gran gol e rischia pure il rosso per una gomitata graziata dall’arbitro. Agli orgogliosi iraniani non basta il penalty trasformato nei minuti di recupero da Ansarifard. Il Portogallo si giocherà i quarti con l’Uruguay il 30 a Sochi, per le Furie Rosse c’è la Russia padrona di casa.