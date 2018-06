Super Kane, l'Inghilterra distrugge Panama: tris Colombia alla Polonia

L’Inghilterra supera 6-1 Panama nella gara valida per la seconda giornata del Gruppo G del Mondiale in Russia e si qualifica agli ottavi. Protagonisti assoluti Kane e Stones, rispettivamente autori di una tripletta (due reti su rigore) e di una doppietta. In gol anche Lingard con un tiro da fuori. Di Baloy al 33’ della ripresa, sul punteggio di 6-0, il primo storico gol di Panama in Coppa del Mondo. L’Inghilterra sale così a 6 punti agganciando il Belgio in testa, mentre Panama resta ferma a zero insieme alla Tunisia. Nelle altre partite di giornata la Colombia ha battuto la Polonia per 3-0 (Gruppo H). Le reti al 40’ di Mina, al 69’ di Falcao e al 74’ su Cuadrado. Nell'altro match del girone 2-2 tra Giappone e Senegal.