Ecco la mappa della nuova Serie B: 9.150 km per i tifosi del Perugia

La nuova serie B grandi firme si sposta un pochino più a sud. Le new entry sono Benevento, Crotone e Verona dalla A; Padova, Livorno, Lecce e Cosenza dalla C.

FROSINONE-PALERMO NEL CAOS

In totale sono 12 le formazioni geograficamente più a sud di Perugia, 11 quelle più a nord. Le regioni rappresentate sono 12 (comanda il Veneto con 4), salta il derby per il Grifo (a meno del clamoroso ripescaggio della Ternana), ma ce ne sono di altri niente male (Salernitana-Avellino; Salernitana-Benevento; Bari-Lecce; Cosenza-Crotone; Padova-Venezia e Padova-Cittadella). Il Brescia resta il club con maggiori partecipazioni (61) nell’anno in cui il Perugia taglierà le 26 stagioni (quinta consecutiva) in B.

TERNANA RIPESCATA?

Resta quella di Palermo la trasferta più lunga per i tifosi del Perugia. Sarebbero 1.069 chilometri che vengono però sostituiti con 200 chilometri sino a Fiumicino e poi l’aereo. Così l’esodo più impegnativo diventa quello di Crotone (744 chilometri), seguito da quello di Lecce (706) e di Cosenza (666). Le trasferte più agevoli? Cesena (155), Ascoli (166), Livorno (240) e Pescara (249). Nel complesso i tifosi del Grifo nella prossima stagione hanno un totale di 9.150 chilometri da sorbirsi in giro per mezza Italia.