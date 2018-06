Sabatini ricomincia dalla Samp: è il nuovo responsabile dell'area tecnica

Walter Sabatini riparte dalla Sampdoria. Dopo l’esperienza con il gruppo Suning il dirigente umbro ex della Roma ricoprirà il ruolo di responsabile dell’area tecnica a partire dal 1 luglio. Lo comunica la società ligure in una nota sul proprio sito ufficiale. "Sono felice e orgoglioso di poter annunciare che Walter Sabatini entrerà a far parte della famiglia Sampdoria", ha dichiarato il presidente Massimo Ferrero.