Finalmente vincono anche le big, tre punti per Belgio e Inghilterra

L’ Inghilterra ha battuto per 2-1 la Tunisia nella partita valida per il Gruppo G ai Mondiali di Russia. Le reti di Kane al 10’ e al 91’, di Sassi su rigore al 35’. Vittoria anche per il Belgio ha battuto Panama 3-0 nella prima partita del Gruppo G. Le reti tutte nella ripresa a opera di Mertens al 47’, Lukaku al 68’ e 74’. Successo pure per la Svezia (carnefice dell'Italia di Ventura) supera 1-0 la Corea del Sud per il gruppo F. Decisivo il gol segnato al 20’ della ripresa su rigore da Granqvist. Gli scandinavi salgono così a tre punti affiancando il Messico, mentre la Corea resta ferma a 0, al pari della Germania.