Dopo Argentina e Germania stecca anche il Brasile: con la Svizzera è 1-1

Dopo Argentina e Germania stecca anche il Brasile. La Seleçao, la grande favorita del Mondiale, non va oltre l’1-1 contro una solida Svizzera nella sua partita d’esordio valida per il Gruppo E. Le reti di Coutinho nel primo tempo e Zuber consentono così alla Serbia di restare da sola al comando del girone e fare un passo avanti importante in ottica qualificazione.

Un Neymar ancora non al 100% ha provato a spingere il Brasile, ma la sistematica marcatura approntata dall’esperto ct svizzero Petkovic ha limitato quasi al minimo le iniziative dell’asso del Psg. Non è bastato così il lampo del gol di Coutinho. Brasile troppo lento e compassato a centrocampo per lunghi tratti, forse sarebbe servita la velocità di Douglas Costa per cercare di scardinare la retroguardia elvetica.

Dal canto suo la Svizzera esce a testa alta da questa partita e con la consapevolezza di potersi giocare la qualificazione per gli ottavi fino alla fine.